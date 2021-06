V Italiji razburja izpustitev zloglasnega mafijca

Rim, 1. junija - Številni Italijani so se danes z ogorčenjem in nejevero odzvali na izpustitev zloglasnega mafijskega šefa, ki je med drugim ubil najbolj slavnega italijanskega tožilca in truplo nekega fanta raztopil v kislini. 64-letnega Giovannija Brusco so po prestani 25-letni zaporni kazen v ponedeljek zvečer izpustili iz rimskega zapora Rebibbia.