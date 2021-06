Na Ptuju odprtje razstave vizualnega umetnika Uroša Weinbergerja

Ptuj, 1. junija - V ptujski mestni galeriji zvečer odpirajo samostojno likovno razstavo vizualnega umetnika Uroša Weinbergerja Projectories. Razstava, ki bo na ogled do 4. julija, predstavlja njegov najnovejši slikarski opus, ki ga nadgrajuje in ustvarja zadnja tri leta. Umetnika in njegovo delo bo na odprtju predstavila umetnostna zgodovinarka Nina Jeza.