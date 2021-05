Na okrogli mizi veteranskih organizacij ponovna opozorila na potvarjanje zgodovine

Ljubljana, 31. maja - Sogovorniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije so na današnjem posvetu med drugim opozorili, da del politike že zadnjih 30 let izkorišča za to, da s potvarjanjem zgodovine še naprej deli narod. Ponovno so se obregnili ob vsebino proslave na Mali Gori ter jo označili za provokacijo in "vrhunski cinizem".