Evropska komisija začela posvetovanje o ukrepih za okoljsko primerno zasnovo mobilnih telefonov

Ljubljana, 1. junija - Evropska komisija je ta teden začela javno posvetovanje o možnih ukrepih za okoljsko primerno zasnovo mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Cilj je oceniti ustreznost novih ukrepov za to, da bodo ti izdelki postali energetsko učinkovitejši in bolj trajnostni ter da jih bo lažje popraviti. Posvetovanje je odprto do 23. avgusta.