Evropsko javno tožilstvo začenja operativno delo

pripravil Mihael Šuštaršič

Luxembourg/Ljubljana, 31. maja - Evropsko javno tožilstvo s torkom začenja operativno delo, pa čeprav Slovenija in Finska še nista imenovali delegiranih tožilcev. Kot zagotavljajo na tožilstvu, so pripravljeni na delo v vseh sodelujočih državah, predvidene so tudi začasne rešitve v tovrstnih izjemnih primerih, ko kadrovska imenovanja niso popolna.