Letna inflacija v maju ostaja 2,1-odstotna, na mesečni ravni 0,9-odstotna

Ljubljana, 31. maja - V Sloveniji so bile cene življenjskih potrebščin maja na letni ravni tako kot aprila v povprečju višje za 2,1 odstotka, na mesečni ravni pa je bila inflacija 0,9-odstotna. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve goriv in energije, mesečno pa podražitve različnih izdelkov in storitev, je danes objavil statistični urad.