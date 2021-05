Reporter o aktualni politični situaciji (31. 5.)

Ljubljana, 31. maja - Marko Medvešek v komentarju Volitve - kdaj? piše o tem, da v državnem zboru trenutno opozicija ne more zrušiti premierja, koalicija pa ne more zamenjati predsednika parlamenta. Iz vrst koalicije so spet prišli namigi, da bi se lahko med poslance vrnil Zdravko Počivalšek. Janša se ne bi branil večine v parlamentu, mu pa ni do volitev.