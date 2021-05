Netopir prisilil indijsko letalo k vrnitvi na letališče

New Delhi, 29. maja - Letalo indijskega prevoznika Air India, ki je poletelo proti ZDA, se je bilo prisiljeno vrniti v New Delhi, potem ko je v kabino priletel netopir. Na videoposnetkih, ki so se razširili na indijskih družbenih omrežjih, je videti posadko in potnike, kako so se v paniki in šoku odzvali, ko so ugotovili, da v letalu naokoli leta netopir.