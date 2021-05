Na Jesenicah iščejo rešitve za probleme s pitno vodo

Jesenice, 30. maja - Jeseničani imajo že nekaj let občasne težave z oskrbo s pitno vodo. Letošnjo pomlad so zaradi pogostega deževja razmere še slabše. V minulem tednu so morali tako že četrtič letos pitno vodo prekuhavati. Občina in komunalno podjetje Jeko v sodelovanju s strokovnjaki iščeta rešitev, ki bi preprečila kaljenje vode.