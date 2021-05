Na posvetu ob dnevu Alpske konvencije tudi o vlogi prometa pri podnebnih spremembah

Ljubljana, 28. maja - Izboljšanje javnega prometa in njegovo prilagajanje potrebam in izzivom različnih območij sodi v sklop aktivnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, so poudarili na četrtkovem posvetu ob 12. dnevu Alpske konvencije. Lokalne skupnosti so predstavile svoje izkušnje in dobre prakse, ki pa potrebujejo tudi ustrezne sistemske rešitve.