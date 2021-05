V Franciji nov napad na policistko

Nantes, 28. maja - Moški je danes na zahodu Francije z nožem napadel policistko in jo huje ranil. Njeno življenje je ogroženo. Policija je po dogodku sprožila obsežno iskalno akcijo napadalca, ki so ga kasneje tudi priprli. Pri tem so bili ranjeni trije francoski žandarji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O motivih za napad ni poročil.