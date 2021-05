Nonument Group za STA: O nonumentih znotraj izmuzljive meje med umetnostjo in raziskovanjem

Ljubljana, 28. maja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je na ogled Razstava je na terenu kolektiva Nonument Group. Trije od štirih stalnih članov skupine - Nika Grabar, Neja Tomšič in Martin Bricelj Baraga - so za STA spregovorili o fenomenu nonumenta ter predstavili svoje delo skozi minule in aktualne projekte.