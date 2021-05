Zunanji ministri G7 pozvali k takojšnji izpustitvi beloruskega novinarja

London, 27. maja - Zunanji ministri skupine G7 so danes pozvali k takojšnji in brezpogojni izpustitvi beloruskega novinarja Romana Protaseviča, ki so ga aretirali v Minsku po prisilnem pristanku letala. Ob tem zahtevajo tudi izpustitev drugih novinarjev in političnih zapornikov v Belorusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.