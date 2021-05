V Arboretumu Volčji potok poleti rekordno število dogodkov

Ljubljana, 27. maja - V Arboretumu Volčji Potok se letos lotevajo več investicij, med katerimi so ureditev kanalizacije, končna obnovitev paviljona z gostinsko dejavnostjo ter obnova in povečanje otroškega igrišča. Obenem pa bodo obiskovalce vabili z rekordnim številom poletnih dogodkov, so sporočili iz arboretuma.