Putin in Lukašenko danes na pogovorih v Sočiju

Soči, 28. maja - Predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko, se bosta danes sešla v ruskem Sočiju. Do srečanja prihaja le nekaj dni po tem, ko so beloruske oblasti k pristanku prisilile letalo družbe Ryanair in aretirale kritičnega novinarja Romana Protaseviča, zaradi česar je EU sklenila ukrepati proti Belorusiji.