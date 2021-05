Danska in Švedska s pomočjo letalski družbi SAS

Koebenhavn, 27. maja - Skandinavska letalska družba SAS bo od glavnih delničarjev, vlad Danske in Švedske, dobila tri milijarde švedskih kron oz. približno 295,6 milijona evrov pomoči. SAS so namreč močno prizadele posledice pandemije covida-19, a so v družbi optimisti glede sproščanja ukrepov v poletni sezoni.