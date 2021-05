Sodišče Shellu naložilo 45-odstotno zmanjšanje izpustov

Haag, 27. maja - Britansko-nizozemski energetski velikan Royal Dutch Shell mora do konca leta 2030 zmanjšati svoje izpuste ogljikovega dioksida (CO2) za 45 odstotkov glede na leto 2019, je v sredo odločilo sodišče na Nizozemskem. V okoljevarstvenih organizacijah, ki so tožile podjetje, so zadovoljni, v Shellu pa razočarani in so napovedali pritožbo.