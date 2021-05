DZ sprejel novelo stanovanjskega zakona

Ljubljana, 26. maja - DZ je z 52 glasovi za in enim glasom proti sprejel novelo zakona stanovanjskega zakona. Ta med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij. Poslanci pa so zavrnili predlagano dopolnilo SD in skupine nepovezanih poslancev glede spremembe potrebne višine soglasij za dela v večstanovanjskih stavbah.