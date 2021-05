Zahodne članice VS ZN obsodile prisilni pristanek potniškega letala v Belorusiji

New York, 26. maja - Zahodne članice Varnostnega sveta ZN so po posvetovanjih za zaprtimi vrati danes obsodile prisilni pristanek letala Ryanair v Belorusiji in aretacijo do beloruskih oblasti kritičnega novinarja ter zahtevale mednarodno preiskavo pod vodstvom Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).