Pred 60 leti nastala največja mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ljubljana, 27. maja - Zgodovina organizacije Amnesty International se je začela s portugalskima študentoma, ki sta pred 60 leti nazdravila svobodi in morala zato v zapor. To je bil povod, da je britanski pravnik Peter Benenson pozval k njuni pomilostitvi in ustanovil organizacijo, ki se še danes bori proti mučenju, smrtni kazni in za pravice političnih zapornikov.