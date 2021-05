Timothee Chalamet v filmu kot lastnik tovarne čokolade Wonka

Los Angeles, 27. maja - Za oskarja nominirani ameriški igralec Timothee Chalamet bo v filmu Wonka, ki bo predstavil lik slavnega lastnika tovarne čokolade Willyja Wonko iz knjige Roalda Dahla Čarli in tovarna čokolade, stopil v njegove čevlje. Chalamet bo tako sledil stopinjam Gena Wilderja in Johnnyja Deppa, ki sta čudaškega Wonko upodobila v letih 1971 in 2005.