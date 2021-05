Šefa kalabrijske 'Ndranghete bo Brazilija izročila Italiji

Rim, 26. maja - Potem ko so v Braziliji v ponedeljek aretirali vodjo italijanske mafijske združbe 'Ndrangheta Rocca Morabita, ga bo Brazilija izročila Italiji. Italijansko tožilstvo in policija sta v torek pozdravila aretacijo Morabita, ki se je roki pravice v Italiji izogibal skoraj 30 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.