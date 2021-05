Pandemija lani Talumu vzela opazen del prihodkov

Kidričevo, 29. maja - Tako kot velik del industrije je lani tudi kidričevski proizvajalec aluminija in aluminijskih izdelkov Talum posloval pod precejšnjim vplivom pandemije. To velja zlasti za drugo in tretje četrtletje, nato pa so se ob koncu leta razmere nekoliko izboljšale. Kot je povedal prvi mož Taluma Marko Drobnič, so leto vseeno sklenili z minimalnim dobičkom.