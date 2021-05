Möderndorfer: Janša ravna samovoljno, avtoritarno, škodljivo in nevarno

Ljubljana, 26. maja - DZ je začel obravnavo ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, v kateri mu poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB očitajo, da dopušča oz. diktira kršitev pravnih aktov oz. preprečuje njihovo izvajanje. "Samovoljno, avtoritarno. Škodljivo in nevarno. V posmeh demokraciji in kot norčevanje iz lastne države in ljudi," je poudaril Jani Möderndorfer (LMŠ).