Glasovanje o dopolnilu glede datuma referenduma o noveli zakona o vodah: 43 za, 42 proti

Ljubljana, 25. maja - Poslanci so s 43 glasovi za in 42 proti na današnji izredni seji DZ potrdili koalicijsko dopolnilo k odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodi, s katerim so za datum referenduma določili 11. julij, torej teden dni pozneje od prvotnega predloga. Odlok pa je podprlo 85 poslancev, dva sta bila proti.