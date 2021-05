Združenje novinarjev in publicistov obsodilo zažig naslovnice tednika Domovina

Ljubljana, 25. maja - V četrtek izide prva številka novega tednika Domovina. Pred izidom se je na družbenem omrežju Facebook pojavil posnetek zažiga naslovnice, ki naj bi ga objavili v skupini podpornikov Ivana Galeta. To so ostro obsodili v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) in pristojne pozvali, naj zagotovijo ustavno zagotovljeno svobodo govora.