Slovenske strelke srebrne na EP v Osijeku

Osijek, 25. maja - Slovenske strelke Urška Kuharič, Živa Dvoršak in Klavdija Jerovšek so na ekipni tekmi z zračno puško na evropskem prvenstvu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico v Osijeku osvojile srebrno kolajno. Slovenke so v tekmi za zlato kolajno proti Rusinjam po točkah izgubile z 2:16.