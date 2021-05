Catania, 25. maja - Vulkan Etna na italijanskem otoku Sicilija je ponoči znova bruhal lavo, pepel in dim. Po navedbah italijanskega inštituta za geologijo in vulkanologijo (INGV) sta se pepel in dim valila 4000 metrov visoko. To je bil že četrti izbruh tega ognjenika v šestih dneh.