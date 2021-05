Bruselj, 24. maja - Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, piše v sklepih, ki so jih voditelji sprejeli po razpravi o Belorusiji.