Ljubljanska borza: Tečaji navzgor, največ pridobil Petrol

Ljubljana, 24. maja - Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se danes zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 1,81 odstotka. Rast so po petkovi objavi poslovih rezultatov nadaljevale delnice Petrola, ki so se danes podražile še za skoraj štiri odstotke. Najprometnejše so bile z več kot 500.000 evri prometa delnice Krke.