V SNG Maribor pričetek študija velike uprizoritve Jančarjeve To noč sem jo videl

Maribor, 24. maja - V Drami SNG Maribor so danes pričeli študij velike mednarodne koprodukcije z dunajskim Burgteatrom, srbskim Jugoslovenskim dramskim pozorištem in ljubljanskim Cankarjevim domom po romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl. Režiser in avtor odrske priredbe je Janez Pipan, občinstvu pa jo bodo premierno predstavili septembra.