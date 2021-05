Na oddelku za medijske študije primorske univerze pozivajo k ohranitvi neodvisnega novinarstva

Ljubljana, 21. maja - Člani oddelka za medijske študije na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so v izjavi pozvali k ohranitvi neodvisnega novinarstva. Kot so zapisali, izražajo podporo vsem medijskem delavcem, ki se trudijo, da bi neodvisni mediji ostali kritični posredniki med oblastjo in državljani in s tem nepogrešljiv temelj demokracije.