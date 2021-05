V Ravnikar Gallery Space se Meta Drčar predstavlja s Study pieces

Ljubljana, 21. maja - V Ravnikar Gallery Space je od danes na ogled razstava Study pieces v Parizu živeče slovenske umetnice Mete Drčar. Razstava "v subtilni in minimalni govorici gradi na stičišču treh povezanih smeri premišljevanja, skulpture, arhitekture in performativnosti, ki se stekajo v vprašanje prostora, paradoksne in dinamične entitete v nenehnem gibanju".