V Mehiki največ tujih neposrednih naložb po letu 1999

Ciudad de Mexico, 23. maja - Mehika je v obdobju od januarja do marca letos zabeležila za 11,9 milijarde dolarjev tujih neposrednih naložb, kar je po podatkih tamkajšnjega gospodarskega ministrstva največ za to obdobje po letu 1999. V primerjavi s prvim četrtletjem lani to predstavlja 14,8-odstotno rast.