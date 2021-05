Marek Šindelka na Fabuli: Vse moje knjige govorijo o človekovi identiteti in telesu

Ljubljana, 21. maja - V Cankarjevem domu so v okviru Festivala literature sveta Fabula v četrtek gostili češkega pisatelja Mareka Šindelko. V pogovoru z Igorjem E. Bergantom je spregovoril o romanu Utrujenost materiala, v katerem je želel z begunsko zgodbo "odslikati Evropo onkraj meja in ograj". To je tudi roman o identiteti in telesu, večnih temah njegovih del.