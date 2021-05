Stanovanjski projekt Kvartet naj bi bil končan do konca leta 2022

Ljubljana, 22. maja - Slovaška družba Corwin zaključek gradnje stanovanjske soseske Kvartet v ljubljanski Šiški, kjer bo v štirih 15-nadstropnih stolpnicah 221 stanovanj, pričakuje do konca leta 2022. Doslej so prodali 70 odstotkov razpoložljivih stanovanj, "ekskluzivna" stanovanja v zadnjih petih nadstropjih bodo naprodaj v začetku 2022, so sporočili iz družbe.