Aktualna vlada se po mnenju LMŠ bolj kot z epidemijo ukvarja s kadrovanjem

Ljubljana, 20. maja - V največji opozicijski stranki LMŠ so prepričani, da se aktualna vlada bolj kot z epidemijo covida-19 in krizo, ki grozi, ukvarja s kadrovanjem. V samo enem letu, dveh mesecih in sedmih dneh je na skupno 76 rednih in 206 dopisnih sejah na novo imenovala 1016 ljudi, so sporočili.