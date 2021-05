Na Ravnah na Koroškem potica rekorderka do novega centra starejših

Ravne na Koroškem, 20. maja - Na Ravnah na Koroškem že ves teden diši po orehih in od srede tudi po že pečeni potici, s katero bodo Korošci kandidirali za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. V točni dolžini 370,02 metra so jo danes zložili od Koroškega medgeneracijskega centra do gradu Javornik, kjer so ob 13. uri polagali temeljni kamen za načrtovani Center starejših KO-RA.