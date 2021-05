V Nemčiji aprilske cene pri proizvajalcih z najvišjo rastjo po letu 2011

Berlin, 20. maja - V Nemčiji, največjem evropskem gospodarstvu, so se cene pri proizvajalcih aprila zvišale največ v skoraj desetletju. Proizvajalci so aprila na letni ravni po podatkih nemškega statističnega urada Destatis zabeležili 5,2-odstotno rast cen, potem ko so se marca zvišale za 3,7 odstotka.