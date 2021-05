V ljubljanske vrtce na novo sprejetih več kot 2600 otrok

Ljubljana, 19. maja - V ljubljanske javne vrtce so za šolsko leto 2021/2022 sprejeli 2602 otroka, od tega 2222 za prvo in 380 otrok za drugo starostno obdobje. Vrtci so starše povabili k podpisu pogodbe. Z današnjim dnem je vzpostavljen centralni čakalni seznam, na katerem pa je vsako leto manj otrok, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).