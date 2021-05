Izredni seji DZ o predlogu ustavne obtožbe in točkami na zahtevo koalicije prihodnji teden

Ljubljana, 19. maja - Izredni seji DZ, ki ju koalicija in opozicija zahtevata po zavrnitvi dnevnega reda redne seje, bosta prihodnji teden, so se na posvetu dogovorili predsednik DZ Igor Zorčič in vodje poslanskih skupin. V torek bodo začeli sejo glede predloga ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, sledila pa bo seja z večino točk, ki so bile uvrščene na redno sejo.