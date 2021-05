EU želi postati bolj privlačna za visoko izobražene

Bruselj, 23. maja - V globalni tekmi za visoko kvalificirano delovno silo se je EU dogovorila o novih pravilih. Po letih blokade so se pogajalci članic EU in Evropskega parlamenta pred kratkim v Bruslju dogovorili o reformi t.i. direktive o modri karti. Ta ureja pogoje, pod katerimi lahko kvalificirani delavci vstopajo v države EU in tam delajo.