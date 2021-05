Svet EU podprl okrevanje in preoblikovanje evropskega medijskega sektorja

Bruselj, 18. maja - Svet EU je danes sprejel sklepe v podporo okrevanju in preoblikovanju evropskega medijskega sektorja po pandemiji covida-19. Države članice je tudi pozval, naj izkoristijo mehanizem za okrevanje in odpornost tudi za vlaganja, s katerimi bi pospešili digitalno preobrazbo in zeleni prehod sektorja novičarskih medijev in avdiovizualnega sektorja.