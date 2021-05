V Vodnem stolpu razstava najboljših fotografij z natečaja Človek in reka Drava

Maribor, 18. maja - Z razglasitvijo zmagovalcev in odprtjem razstave se zvečer zaključuje mednarodni fotografski natečaj Človek in reka Drava, ki je potekal v sodelovanju z mariborskim upravljavcem centralne čistilne naprave. Na natečaj je prispelo 357 fotografij iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, žirija pa bo danes razglasila deset finalistov in zmagovalca.