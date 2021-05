Poklukar koalicijskemu vrhu predstavil izhodišča zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. maja - Premier Janez Janša in še nekateri drugi člani vladne ekipe so se danes sestali s koalicijskimi poslanci. Kot je povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec, so pregledali opravljeno delo, posvetili pa so se zlasti zakonu o dolgotrajni oskrbi ter se dogovorili za nadaljevanje postopka. Izhodišča zakona jim je predstavil minister Janez Poklukar.