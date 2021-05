Z ukradenim poltovornjakom odpeljali za 13.000 evrov električnih kablov

Šentjur/Sevnica, 17. maja - Štirje moški so 4. maja v Šentjurju z dvorišča podjetja ukradli poltovorno vozilo in se z njim odpeljali do podjetja z elektro materialom, kjer so vlomili v skladišče in ukradli več lesenih kolutov električnih kablov v skupni vrednosti 13.000 evrov. V naslednjih dneh so jih odkrili tudi s pomočjo GPS sistema v vozilu, so sporočili s PU Celje.