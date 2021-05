DZ ni potrdil dnevnega reda redne seje, Zorčič jo je zaključil

Ljubljana, 17. maja - Poslanke in poslanci na začetku majske seje niso potrdili predlaganega dnevnega reda redne seje DZ. Ob 84 navzočih poslancih je za dnevni red glasovalo 42 poslancev in proti 42. Predsednik DZ Igor Zorčič je tako sejo DZ zaključil, še preden se je začela. Premier Janez Janša in vodja poslancev SDS Danijel Krivec sta glasovanje označila za absurd.