Na ljubljanskem okrožnem sodišču s pozitivnimi izkušnjami pri 20-letnem izvajanju mediacij

Ljubljana, 17. maja - Izkušnje dveh desetletij izvajanja mediacij na Okrožnem sodišču v Ljubljani kažejo, da so stranke reševanje sporov na ta način zelo dobro sprejele. Slednje kažejo tudi številke, saj se v več kot polovici primerov spori v mediaciji zaključijo uspešno, to je s sklenjeno poravnavo ali umikom tožbe, so sporočili z omenjenega sodišča.