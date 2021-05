Povprečna plača za marec višja od februarske

Ljubljana, 17. maja - Povprečna bruto plača za marec je znašala 2009,50 evra in je bila nominalno za 3,3 odstotka, realno pa za tri odstotke višja od februarske. Povprečna neto plača za marec pa je znašala 1290,97 evra in je bila na mesečni ravni nominalno višja za tri, realno pa za 2,7 odstotka, je sporočil statistični urad. Plače so porasle tudi na letni ravni.