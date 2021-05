Ob prehodu fronte predvsem v severni Sloveniji možni močni nalivi

Ljubljana, 17. maja - Ob prehodu fronte so tudi v prihodnjih urah predvsem v severni Sloveniji možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi ter nevihte. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za severovzhod in severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo za čas do okoli 10. ure dopoldne. Narasli bodo vodotoki, ponekod so možna razlivanja rek.